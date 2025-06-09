يسرا إعلامية مؤثرة .. الكشف عن تفاصيل شخصيات فيلم "الست لما"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 يونيو 2025 11:57 صباحاً - كشف المنتج محمد السبكي عن بعض التفاصيل الخاصة بشخصيات فيلم "الست لما" بطولة النجمة يسرا، وحرص على الترويج لها وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".
وكشف السبكي عن صورًا تضمنت التعريف بالشخصيات من حيث أسمائهم وطبيعة أدوارهم، وضمت هذه الشخصيات كلا من النجمات يسرا، ياسمين رئيس، ودرة.
ودينا الكردي هي إعلامية مؤثرة في الأربعينات، شخصية صارمة وعقلانية، ملامحها قوية، ونظراتها حادة. تدير مركز صوت المرأة ، وتقود النضال النسوي بحزم. تؤمن بقدرة المرأة على التغيير، لكنها تعانى من صدمة خفية تترك أثرها على علاقتها بالرجال.
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والفيلم من اسمه يتطرّق إلى العديد من قضايا المرأة وينتصر لها؛ حيث تظهر يسرا خلال الأحداث بدَور سيدة متزوجة من ماجد المصري. وهي شخصية قوية تهتم بالدفاع عن حقوق المرأة، وتتصدى خلال الأحداث لمظاهر العنف الذكوري ضد المرأة، بما في ذلك التحرش والإساءة النفسية والجسدية التي تتعرض لها النساء من بعض الرجال.
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وكشف السبكي عن صورًا تضمنت التعريف بالشخصيات من حيث أسمائهم وطبيعة أدوارهم، وضمت هذه الشخصيات كلا من النجمات يسرا، ياسمين رئيس، ودرة.
هذا هو الدور الذي ستؤديه يسرا في الست لما!شارك المنتج محمد السبكي من خلال حسابه على "إنستغرام"؛ صورًا لكلا من النجمات يسرا، ياسمين رئيس، ودرة، كاشفًا عن تفاصيل شخصياتهن في فيلم "الست لما"، حيث ستجسد يسرا دور إعلامية مؤثرة تدعى "دينا الكردي".
ودينا الكردي هي إعلامية مؤثرة في الأربعينات، شخصية صارمة وعقلانية، ملامحها قوية، ونظراتها حادة. تدير مركز صوت المرأة ، وتقود النضال النسوي بحزم. تؤمن بقدرة المرأة على التغيير، لكنها تعانى من صدمة خفية تترك أثرها على علاقتها بالرجال.
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https://www.instagram.com/p/DKozQNbJjwZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
ياسمين رئيس .. شابة متحررةأما ياسمين رئيس فتجسد شخصية "وفاء" في منتصف العشرينات، شابة متحررة، جميلة وجريئة. خريجة جامعة أمريكية، أنيقة، واثقة بنفسها، لكنها تتعرض لتحرش وحشي داخل سيارة أوبر، ما يهز عالمها. قوتها تكمن في قدرتها على المقاومة، لكنها تعاني من صدمة نفسية عنيفة بسبب الموقف.
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https://www.instagram.com/p/DKozVwTJcxh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
درة .. شخصية طيبة تتعرض لمآساةوتجسد درة شخصية "فاطمة" في الأربعينات من عمرها، امرأة طيبة، جميلة، نشأت في ملجأ أيتام. تحلم بأن تصبح أما، لكن حلمها يتحول إلى كابوس بسبب زواجها من رجل أناني. تسرد قصتها أمام الجميع، لتكشف عمق المأساة التي تعيشها نساء كثيرات".
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https://www.instagram.com/p/DKozY2IJCqM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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فيلم "الست لما".. يسرا تتبنى قضايا المرأةيذكر أن فيلم "الست لما" انطلق تصويره الشهر الماضي بدون بطلته الفنانة يسرا التي كانت متواجدة في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 78، حيث تم تصوير يوم فقط في أحداثه جمع بين الفنانة انتصار والفنانة الشابة مي حسن، حيث وضعت الشركة المنتجة خطة لتصوير يومين قبل عيد الأضحى 2025 واستئناف باقي المشاهد بعد عطلة العيد.
والفيلم من اسمه يتطرّق إلى العديد من قضايا المرأة وينتصر لها؛ حيث تظهر يسرا خلال الأحداث بدَور سيدة متزوجة من ماجد المصري. وهي شخصية قوية تهتم بالدفاع عن حقوق المرأة، وتتصدى خلال الأحداث لمظاهر العنف الذكوري ضد المرأة، بما في ذلك التحرش والإساءة النفسية والجسدية التي تتعرض لها النساء من بعض الرجال.
أبطال فيلم "الست لما"والعمل يأتي من بطولة: يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، مي حسن، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي. وإخراج خالد أبوغريب وإنتاج ندى، ورنا السبكي.
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