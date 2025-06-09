بالفيديو- بيونسيه تعرّضت لموقف محرج على المسرح وهكذا تحوّلت إلى حديث مواقع التواصل

يجب أن نُقدّر العروض الرّائعة الّتي يُقدّمها الفنّانون على المسرح، والّتي يُساندها فريقٌ رائع من الفنّانين وساعاتٌ طويلة من التّدريبات لضمان الكمال. ومع ذلك، قد تسوء الأمور أحيانًا، وأصغر التّفاصيل قد تُغيّر كلّ شيء.

ومن الجدير بالذّكر أنّه في عصرنا هذا، قد لا يستغرق أيّ خطأٍ فادحٍ في الأداء سوى دقائق لينتشر عالميًّا، وهذا سببٌ آخر للسّعي وراء الكمال.

في الواقع، تُعدّ صور حفل بيونسيه الأخير الأكثر تداولًا على مواقع التّواصل الاجتماعيّ خاصّة أنّ المغنّية تُجري حاليًّا جولةً عالميّةً في عدّة دول ضمن جولتها العالميّة “كاوبوي كارتر”. لكنّ اللحظة الّتي يتحدّث عنها الجميع حدثت أثناء حفلها الأخير في لندن. كان كلّ شيء مثاليًّا حتّى قدّمت الفنّانة أغنيتها “أنا تلك الفتاة”.

المغنّية الأميركيّة الّتي كانت ترتدي بنطالًا بدت عليه شراشيب معدنيّة، سقط على الأرض، في تلك اللحظة، بدت خبرة بيونسيه على المسرح واضحة، ولم تفقد السّيطرة على أدائها في أيّة لحظة، مستغلّةً لحظةً ما لتنزل ببطء وترتدي البنطال مجدّدًا

حدث الخلل أثناء الرّقص، ويبدو أنّه لم يُحلّ برفع بيونسيه بنطالها، فاضطرّت راقصة للتّدخّل بينما استمرّ العرض، وأعادت وضع البنطال سرًّا من خلف المغنّية حتّى لا يتكرّر سقوطه. وكما كان متوقّعًا انتشرت مقاطع الفيديو المختلفة الّتي سجّلها الحضور لحفلها في لندن على مواقع التّواصل الاجتماعيّ.