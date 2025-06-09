التركيّة فهريّة أفجين تعود إلى الشّاشة بعد غياب بمسلسل انتقامي… هذه تفاصيله

أثار خبر عودة الممثّلة التّركيّة فهريّة أفجين إلى الشّاشة حماسة جمهورها، وذلك بعد إعلان تعاقدها رسميًّا على بطولة مسلسل دراميّ جديد مستوحى من المسلسل الكوريّ الشّهير “ولادة جميلة” (Birth of a Beauty).

من المقرّر عرض المسلسل على قناة “كنال D”، ويقوم بكتابة السّيناريو كمال حمامي أوغلو الّذي سبق أن عمل على النّسختَين التّركيّة والعربيّة من مسلسل “الخائن”.

تدور أحداث العمل حول سارة، امرأة شابّة تتعرّض للخيانة من زوجها وصديقتها المقرّبة، ما يفقدها الثّقة بنفسها ويدفعها لإهمال مظهرها. لاحقًا، تلتقي سارة بطبيب تجميل يساعدها على تغيير شكلها بالكامل. بعد هذا التّحول الجذريّ، تبدأ في تنفيذ خطّة انتقاميّة من كلّ من أساؤوا إليها.

المسلسل يمزج بين الرومنسيّة والكوميديا والدراما، ويركّز على موضوعات مثل الجمال الدّاخليّ والخارجيّ القوة الشّخصيّة والانتقام.

يُذكر أنّ آخر ظهور لفهرية أفجين على الشّاشة كان في مسلسل “ألب أرسلان” الّذي انسحبت منه بنهاية الموسم الأوّل. في حينها، لم تنجح المساعي لإقناعها بتجديد العقد لموسم ثانٍ، خاصّة مع انتشار خبر حملها بطفلها الثّاني في صيف عام ٢٠٢٢، الأمر الذي دفع بعضهم للربط بين قرار انسحابها والحمل.