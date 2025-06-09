وفاة مأسويّة لمراهقة بعد تجربة “تراند” خطر على وسائل التّواصل الاجتماعيّ

توفّيت مراهقة من ولاية أريزونا بعد مشاركتها في تراند على وسائل التّواصل الاجتماعيّ يُسمّى “Dusting”. والآن تأمل عائلتها في زيادة الوعي لتجنب وقوع مأساة مماثلة مع آخرين.

قال والدها، آرون أورورك، عبر حملة على منصّة GoFundMe، إنّ رينا أورورك، تسعة عشر عامًا، توفّيت يوم الأحد في الأوّل من يونيو بعد قضائها أربعة أيام في وحدة العناية المركّزة.

في مقابلة عاطفيّة مع قناة AZ Family، تحدّث آرون وزوجته دانا عن حلم ابنتهما الدّائم في أن تصبح مشهورة.

قال آرون وهو جالس بجانب زوجته في بثّ نُشر يوم الخميس في الخامس من يونيو:

“كانت دائمًا تقول لي: ‘سأصبح مشهورة يا أبي، فقط انتظر. سأصبح مشهورة’، وللأسف، لم تكن الظّروف هذه هي الأفضل.”

يُعرف “Dusting” الّذي يُطلق عليه أحيانًا “Chroming” أو “Huffing”، بأنّه تراند انتشر حيث يتنشّق الشّخص رذاذ تنظيف الكمبيوتر كوسيلة للحصول على حالة سُكر وتأثير مخدّر موقّت.

ووفقًا لمنصّة GoFundMe، تمّ إعلان وفاة رينا دماغيًّا بعد أن تنشّقت رذاذ التّنظيف عمدًا.

وأفاد تقرير AZ Family أنّ سبب وفاة رينا كان “متلازمة الوفاة المفاجئة الناتجة عن التّنشّق”.

يخطّط آرون لاستخدام الأموال الّتي جمعها عبر GoFundMe ليس فقط لتغطية تكاليف العلاج الطّبّي الكبيرة وتكاليف الدّفن والعلاج النّفسيّ، بل أيضًا “لنشر الوعي حول مخاطر التّنشّق أو الـ Dusting، وهي ممارسة تنشّق منظّفات لوحة المفاتيح أو ما شابه.”

قال الدكتور راندي وايزمان، رئيس وحدة العناية المركّزة في مركز HonorHealth Scottsdale Osborn الطّبّيّ، لقناة AZ Family إنّ الأشخاص الّذين يمارسون “Dusting” قد يشعرون وكأنّهم في حالة سُكر، لكنّها تدوم لفترة قصيرة فقط.

وأضاف: “عندما يتنشّقون هذه المواد الكيميائيّة في الغاز، فإنها تحل محل الأكسجين في رئتَيهم وبقيّة أجسامهم.”

وحذر وايزمان من أنّ هذه الممارسة قد تؤدّي إلى “فشل في الكبد وفشل في القلب، وأمراض في الرّئتَين.”

وأظهر فيديو نُشر بواسطة AZ Family رينا تغنّي في المطبخ، وتضبط كل نغمة بشكل مثاليّ.

والآن، يبذل آرون ودانا قصارى جهدهما لتحذير الآخرين من هذه المخاطر.