شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال يستكمل تصوير مشهد الفينال في فيلمه بيج رامى بعد إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف النجم رامز جلال تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد بيج رامى، المقرر أن طرحه في دور العرض السينمائى في صيف 2025، من إخراج محمود كريم، وصور رامز وفريق العمل عدد كبير من المشاهد في القاهرة وأكتوبر وعدد من الاستديوهات، حيث من المقرر أن يصور أيضاً مشهد الفينال عقب إجازة عيد الأضحى الحالي مباشرة.

فيلم "بيج رامي" من بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور ونسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعا خلال فترة التصوير والفيلم من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وتدور الأحداث في إطار كوميدى كعادة أفلام رامز جلال.

ويتعاون رامز جلال مع المخرج محمود كريم للمرة الخامسة بعدما عمل معه فى جميع أفلامه الأخيرة، وهى: "رغدة متوحشة" بمشاركة ريهام حجاج عام 2018، "سبع البرمبة" بمشاركة جميلة عوض عام 2019، "أحمد نوتردام" بمشاركة غادة عادل عام 2021 و"أخي فوق الشجرة" بمشاركة نسرين طافش وتارا عماد عام 2023.