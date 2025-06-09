شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش: قبل مسلسل إخواتي لم يكن لدي أي نية للعودة للتمثيل والان مع تفاصيل الخبر

كرم الخليج 365 الفنانة كندة علوش، وتحدثت كندة خلال الندوة، وقالت كندة، "أود من خلالكم أيضًا أن أشكر مدرب التمثيل محمد غيث، الذي تعرفت عليه من خلال بعض الأصدقاء، وقمنا بعمل جلسات عمل كثيرة، وضعنا فيها الخطوط العريضة لشخصية ناهد في مسلسل إخواتي، كيف تغضب، كيف تعبر عن حبها، كيف تنفعل وتتكلم، واكتشفت مع الوقت أنك إذا وضعت روحك في الدور سينعكس ذلك على مستوى الدور، بجانب بالتأكيد البيئة المحيطة للعمل وفريق العمل من ديكور وملابس وإضاءة بجانب أيضا النجمات والنجوم الذين كنت أعمل معهم فهم حقيقي شخصيات أفخر بالعمل معهم سواء على المستوى الشخصي أو المستوى المهني، فكواليس العمل كله كانت ممتعة للغاية".

وعن رد فعل زوجها النجم عمرو يوسف، بعدما عرض عليها دور ناهد كشفت كندة علوش قائلة: عمرو من أكبر نجاحاته مسلسل جراند أوتيل والذي أخرجه المخرج العظيم محمد شاكر، فعندما عرض علي المشروع قبل أن أقرأ الدور قال لي عمرو" مش هيبقى في عودة ليكي أقوى من عودتك مع مخرج بالحجم ده وشركة بالحجم ده" وبالرغم أنني كنت لا أملك أي نية للعودة للعمل في هذا الوقت لأنني كنت أفضل المكوث بجانب ابني كريم بعض من الوقت حتى يتم على الأقل خمس سنوات، ولكن عمرو قال لي أنني لا أستطيع أن أرفض هذا العمل.

تألقت النجمة كندة علوش في السنوات الأخيرة في أفلام تحمل صبغة عالمية وشاركت في مهرجانات دولية كبرى وبإدارة مخرجات مميزات من جنسيات مختلفة مثل "نزوح" مع المخرجة سؤدد كعدان الذي فاز بجائزة الجمهور في مهرجان فينسيا، و"السباحتان" مع المخرجة سالي الحسيني الذي عرض في افتتاح مهرجان تورنتو السينمائي، كما عرض في مهرجاني لندن والقاهرة، و"الأتوبيس الأصفر" مع المخرجة الأمريكية وندي بيرنارز الذي عرض في مهرجان تورنتو وشاركها بطولته عدد من نجوم السينما الهندية.

وتمتلك النجمة كندة علوش مسيرة سينمائية متميزة بدأتها مع المخرج الراحل حاتم علي في الفيلم الروائي القصير "شغف"، كما تألقت بعد ذلك في السينما السورية في عدد من الأفلام من أبرزها "التجلي الأخير لغيلان الدمشقي" مع المخرج هيثم حقي، و"الغرباء" مع المخرج عباس رافعي، و"مرة أخرى" مع المخرج جود سعيد، كما شاركت في بطولة الفيلم السوري اللبناني "23 يوم" مع المخرج جمال شورجة.

وكان الظهور الأول لكندة علوش على شاشة السينما المصرية مع المخرج الكبير شريف عرفة في فيلم "ولاد العم"، وتوالت بعد ذلك تجاربها في مصر من خلال أفلام مثل "واحد صحيح" و"هيبتا" مع المخرج هادي الباجوري، و"الفاجومي" مع المخرج عصام الشماع، و"برتيتا" مع المخرج شريف مندور، و"لامؤاخذة" مع المخرج عمرو سلامة، و"المصلحة" مع المخرجة ساندرا نشأت، و"بتوقيت القاهرة" مع المخرج أمير رمسيس، و"الأصليين" مع المخرج مروان حامد.

ولم يتوقف عطاء كندة علوش عند العمل على شاشة السينما، بل قدمت عددا كبيرا مع المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا في مصر وسوريا، من أبرزها "الظاهر بيبرس" و"الاجتياح" و"ولادة من الخاصرة" و"أهل كايرو" و"دلع بنات" و"عد تنازلي" و"نيران صديقة" و"العهد" و"أفراح القبة" و"ضي القمر" و"ستات بيت المعادي"، فيما شاركت في الموسم الرمضاني الأخير في بطولة مسلسل "إخواتي".