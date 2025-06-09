شكرا لقرائتكم خبر عن اشتهرت بشخصية "لاتانيا" وأسست معهدًا لفنون الرقص.. ذكرى ميلاد نيللى مظلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الفنانة نيللى مظلوم، حيث إنها من مواليد 9 يونيو وترجع أصلها إلى اليونان ونشأت في الإسكندرية واشتهرت عند الجمهور ومحبيها بدورها فى فيلم ابن حميدو وكانت واحدة من أبرز معلمي الرقص.

وأول من اكتشف موهبتها الفنية هو المخرج الراحل "عباس كامل" وقدمت ما يقرب من 17 فيلمًا، ودفعتها موهبتها فى التمثيل والرقص لمنافسة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وسامية جمال، وكان حبها الشديد للرقص هو الذى جعلها تؤسس معهداً لتعليم فنون الرقص الإيقاعى والكلاسيكى.

ومن أبرز ما قدمت الفنانة الراحلة نيللى مظلوم فيلم "ابن حميدو" و"علمونى الحب" و"ماكنش على البال" و"علمونى الحب" و"صاحبة الملاليم" و"فاطمة وماريكا وراشيل" و"مغامرات خضرة"، توفت الفنانة نيلى مظلوم يوم 21 فبراير من عام 2003 فى أثينا باليونان عن عمر يناهز 77 عاما.

واشتهرت الفنانة نيللى مظلوم، بشخصية "لاتانيا" والتى قدمتها تمثيلا واستعراضا فى فيلم "ابن حميدو" وجسدت خلالها شخصية تاجرة المخدرات، والتي طلبت من عبد الفتاح القصرى أن يقدم خدماته أثناء تخييمهم على البحر، ولكن اقترح عليهم أن تصطحب بدلا عنه إسماعيل ياسين وأحمد رمزى، واللذان كان يعملان في الشرطة دون أن يعلم أحد.

