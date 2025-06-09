شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يكشف كواليس حفلاته وأغانيه فى الجزء الثانى من صاحبة السعادة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة dmc الجزء الثانى من حلقة النجم تامر عاشور مع صاحبة السعادة إسعاد يونس اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساء، حيث عرض الجزء الأول من الحلقة أمس الأحد وحققت نسب مشاهدة كبيرة، وقدم فيها تامر عاشور عددا من الأغانى المميزة، بالإضافة إلى أنه تحدث عن كواليس دخوله عالم الغناء والفن، وعائلته ونشأته، وغيرها من الكواليس.

ومن المقرر أن يتضمن الجزء الثانى غناء تامر عاشور مجموعة من أغانيه الجديدة، إلى جانب فقرات حوارية تتناول كواليس مشاريعه الغنائية الأخيرة ومواقف من حياته الشخصية والمهنية.

وكان قد أعلن المطرب تامر عاشور عن مشاركته في مهرجان موازين بالمغرب، الذي يُعد من أكبر المهرجانات الموسيقية في الوطن العربي.

وأكد تامر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أنه سيحيي حفلًا غنائيًا في المهرجان يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 .

وكان النجم تامر عاشور طرح ألبومه الجديد والذى يحمل اسم "ياه" على موقع "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعى، والذى ضم باقة متنوعة من الأغانى التى تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

تامر عاشور حقق العام الماضى من خلال أغنيته الشهيرة هيجيلى موجوع نجاحا غير مسبوق، وتصدرت الأغنية مؤشرات البحث والتريند حتى وقت قريب، وأشاد بها الجميع على منصات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى انتشارها بشكل كبير فى الشارع المصرى، والذى طرحها فى بداية العام.