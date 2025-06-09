شكرا لقرائتكم خبر عن 354 مليون دولار عالميا لـ فيلم الرعب Sinners والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Sinners إلى 354 مليونًا و670 دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 18 أبريل الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعتين و17 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 270 مليونًا و570 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و84 مليونًا و100 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

فيلم Sinners من بطولة مايكل بى جوردان، مايلز كاتون، سول ويليامز، أندريه وارد هاموند، جاك أوكونيل، تيناج إل. جاكسون، ديفيد مالدونادو، آدين إنكالاردي، هيلينا هو، ومن كتابة وإخراج ريان كوجلر، مخرج فيلمي "Black Panther" و"Creed".

ويدرو فيلم Sinners حول رؤية جديدة للخوف، حيث يحاول شقيقان توأمان (جوردان) ترك حياتهما المضطربة، فيعودان إلى مسقط رأسهما ليبدأ حياة جديدة، ليكتشفا أن شرًا أعظم ينتظرهما بعد بعودتهما.