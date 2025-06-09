شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود تغني للمرأة في "ست الستات".. وتطرحها قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة صفاء أبو السعود لتسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان "ست الستات"، من كلمات عبد الله حسن، وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقي أسامة عبد الهادي، على أن يبدأ تسجيلها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، تمهيدًا لطرحها خلال موسم صيف 2025 عبر جميع المنصات الرقمية.

وتُعد الأغنية امتدادًا لمشوار صفاء أبو السعود الفني الذي بدأ مبكرًا، حيث التحقت بمعهد الكونسرفتوار وتخرجت منه عام 1967، ثم حصلت على دبلوم الإخراج من المعهد العالي للسينما عام 1972. وقدّمت خلال مسيرتها عددًا كبيرًا من الأعمال السينمائية والمسرحية، إلى جانب أوبريتات الأطفال.

ويذكر أن صفاء أبو السعود لا تزال تُعد من أبرز الأصوات التي ارتبطت بالمواسم والأعياد، إذ قدّمت في ثمانينيات القرن الماضي أغنية "أهلاً بالعيد" التي أصبحت واحدة من أشهر أغاني الأعياد في الوطن العربي، وتُعاد بثها حتى اليوم في كل عيد.

صوت الفنانة صفاء أبو سعود يرسخ البهجة في قلوب الصغار والكبار مع أغنيته الخالدة أهلاً بالعيد، أو أغنية جانا العيد كما يحب البعض أن يمسيها، تلك الأغنية التي أصبحت أيقونةً للفرح واحتفالات العيد عبر الأجيال ففي كل عام، تعود هذه الأغنية المبهجة لترسم البسمة على الوجوه وتوقظ ذكريات الطفولة الجميلة، مؤكدةً أن بعض الأعمال الفنية تُخلد بالصدفة، لكنها تظل محفورة في الوجدان بفضل جمالها الخالص.