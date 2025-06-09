شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش: لا أحب ولا أفهم الترندات وحاليًا أصبحت مرعبة والان مع تفاصيل الخبر

كرم ”الخليج 365” الفنانة كندة علوش، وتحدثت كندة خلال الندوة، عن الترندات والسوشيال ميديا قالت كندة علوش: أنا أرى أن الترندات شيء مرعب، حتى لو كان هذا الترند لأمر جيد، لأنني أشعر أن فكرة الترند تشبه فكرة أنني في ميدان عام وحولي أشخاص كثيرة ثم قرر البعض أن يجعلني أصعد على المسرح، فهذا أمر لا أحبه ولا أفهمه، بالرغم أن هناك البعض يسعى دائمًا لركوب الترند ولكنني أرى أنه أمر لا يمت للنجاح بصلة، كما أنني لا أستطيع أن ألوم السوشيال ميديا، لان العيب ليس فيها.

وأضافت كندة علوش، فإذا قررت أن تنشر تفاصيلك وحياتك الشخصية على صفحات التواصل الإجتماعي ثم تغضب إذا تدخل الناس في حياتك الشخصية وخصوصياتك، ولكنني دائمًا أشعر أنني لدي مسئولية كبيرة اجتماعية وإنسانية فطالما أعطاني الله سبحانه وتعالى هبة فلابد أن أتحدث عن قضايا سواء إنسانية وإجتماعية مثل قضية غزة أو النزوح في سوريا، فهذا يعد واجب ومسئولية على كل شخص مؤثر.

تألقت النجمة كندة علوش في السنوات الأخيرة في أفلام تحمل صبغة عالمية وشاركت في مهرجانات دولية كبرى وبإدارة مخرجات مميزات من جنسيات مختلفة مثل "نزوح" مع المخرجة سؤدد كعدان الذي فاز بجائزة الجمهور في مهرجان فينسيا، و"السباحتان" مع المخرجة سالي الحسيني الذي عرض في افتتاح مهرجان تورنتو السينمائي، كما عرض في مهرجاني لندن والقاهرة، و"الأتوبيس الأصفر" مع المخرجة الأمريكية وندي بيرنارز الذي عرض في مهرجان تورنتو وشاركها بطولته عدد من نجوم السينما الهندية.

وتمتلك النجمة كندة علوش مسيرة سينمائية متميزة بدأتها مع المخرج الراحل حاتم علي في الفيلم الروائي القصير "شغف"، كما تألقت بعد ذلك في السينما السورية في عدد من الأفلام من أبرزها "التجلي الأخير لغيلان الدمشقي" مع المخرج هيثم حقي، و"الغرباء" مع المخرج عباس رافعي، و"مرة أخرى" مع المخرج جود سعيد، كما شاركت في بطولة الفيلم السوري اللبناني "23 يوم" مع المخرج جمال شورجة.

وكان الظهور الأول لكندة علوش على شاشة السينما المصرية مع المخرج الكبير شريف عرفة في فيلم "ولاد العم"، وتوالت بعد ذلك تجاربها في مصر من خلال أفلام مثل "واحد صحيح" و"هيبتا" مع المخرج هادي الباجوري، و"الفاجومي" مع المخرج عصام الشماع، و"برتيتا" مع المخرج شريف مندور، و"لامؤاخذة" مع المخرج عمرو سلامة، و"المصلحة" مع المخرجة ساندرا نشأت، و"بتوقيت القاهرة" مع المخرج أمير رمسيس، و"الأصليين" مع المخرج مروان حامد.

ولم يتوقف عطاء كندة علوش عند العمل على شاشة السينما، بل قدمت عددا كبيرا مع المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا في مصر وسوريا، من أبرزها "الظاهر بيبرس" و"الاجتياح" و"ولادة من الخاصرة" و"أهل كايرو" و"دلع بنات" و"عد تنازلي" و"نيران صديقة" و"العهد" و"أفراح القبة" و"ضي القمر" و"ستات بيت المعادي"، فيما شاركت في الموسم الرمضاني الأخير في بطولة مسلسل "إخواتي".



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كندة بندوة الخليج 365 (2)



كندة بندوة الخليج 365 (3)



كندة بندوة الخليج 365 (4)