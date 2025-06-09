شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان موازين يؤكد حرصه على احترام الحقوق الفنية فى إطار الحفل التكريمى للعندليب والان مع تفاصيل الخبر

على أثر الجدل الذي أثير بشأن استخدام صورة وصوت الفنان العربي الكبير عبد الحليم حافظ، في الحفل المقرر تنظيمه ضمن فعاليات مهرجان موازين – إيقاعات العالم لسنة 2025، أصدرت جمعية "مغرب الثقافات"، بصفتها الجهة المنظمة، بيانا صحفيا لتوضيح ما يلي للرأي العام.

جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بإنتاج هذا العرض بتقنية الهولوجرام قد تم اتخاذها في إطار من الصرامة والامتثال التام للقوانين المعمول بها، فقد جرى، بشكل مسبق، الحصول على التراخيص الضرورية المتعلقة باستغلال صورة الفنان الراحل وصوته وأعماله الغنائية، وذلك من الجهة المخولة رسمياً بتدبير هذه الحقوق، في احترام تام للضوابط القانونية، وقبل أي إعلان رسمي عن تنظيم هذا الحفل.

منذ تأسيسه، ظل مهرجان موازين ينهج خطاً ثابتاً يقوم على الالتزام بالقانون وصون حقوق المبدعين وذويهم، باعتباره مبدأ لا يقبل التهاون، ويأتي اعتماد التكنولوجيا الحديثة، ومن ضمنها تقنية الهولوجرام التي تتيح إعادة تجسيد رموز فنية على خشبة المسرح، في إطار هذه المقاربة التي تجمع بين الابتكار والاحترام الصارم للأطر القانونية والأخلاقية.

وفي سياق يتسم بالحساسية المرتبطة بذاكرة الأجيال وبالقيمة الرمزية للرموز الثقافية، تجدد جمعية "مغرب الثقافات" تأكيدها على التزامها الراسخ بقيم الأخلاق، وصيانة كرامة الأعمال الفنية، وحماية التراث الثقافي المشترك، ويهدف هذا الحفل التكريمي إلى استحضار محطة مضيئة من تاريخ الموسيقى العربية، بما يليق بها من تقدير، وفي ظل احترام تام للقانون وروح المسؤولية.