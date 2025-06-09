شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء حفل لؤى على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية نظرا لانقطاع التيار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

قرر الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إلغاء حفل ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الخاص بالبيت الفني للفنون الشعبية، والذي كان من المفترض أن يقوم بإحيائه النجم لؤي على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية قبل نصف ساعة من بدء الحفل بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي بالمسرح.

تقام حفلات البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عن استيائه الشديد لما حدث وقال: قررنا إلغاء حفل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالإسكندرية قبل بدء الحفل بنصف ساعة نظرا لظروف انقطاع الكهرباء أكثر من مرة، الأمر الذي أثر سلبا على شبكة كهرباء مسرح محمد عبدالوهاب وقد قام الفنيون بإجراء كافة المحاولات لإنقاذ الحفل إلا أن الأمر لم يُحل، وعليه تقرر إلغاء الحفل لظروف خارجة عن إرادتنا وتم استرجاع التذاكر من الجمهور الحاضرين.

وأكد الفنان تامر عبد المنعم أن البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ملتزم بتعاقده مع المطرب لؤي، وسوف يتم الإعلان عن الموعد الجديد للحفل خلال هذا الأسبوع، حتى وإن وصل الأمر أن يقام الحفل بمسرح البالون بالقاهرة في حالة عدم سرعة إجراء التصليحات.

من جهة أخرى اتخذ فنيون البيت كافة الإجراءات الاحترازية لحماية أجهزة الصوت والإضاءة وايضاء الشاشات المؤجرة من أي تلفيات بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي وسقوط فازة المسرح.

كما أكد "عبد المنعم" أن شركة كهرباء الإسكندرية قامت بالتعاون مع المسرح وقامت بإصلاح الفازة، ولكنها ضربت بعد أقل من عشر دقائق.