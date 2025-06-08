شيرين بيوتي وأسامة مروة يحتفلان بتوديع العزوبية بأجواء رائعة

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت اليوتيوبر السورية شيرين بيوتي، بتوديع العزوبية في حفل عائلي مميز طغت عليه أجواء الفرح والحماس، وذلك قبل زفافها المنتظر من اليوتيوبر أسامة مروة.



وشاركت شيرين متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو وثقت فيه اجواء الحفل. وظهرت شيرين فيه بفستان أبيض ناعم، جاء بتصميم طويل وضيق مع أكمام واسعة.

واطلت شيرين في الفيديو وهي ترقص مع شقيقاتها نارين وسيدرا ووالدتهم، أجواء لفتت الانظار.

وبدوره، وثق اسامة الحفل الخاص به، بصور ومقاطع فيديز مميزة عبر حسابه الرسمي، إذ ظهر برفقة أصدقائه مرتديًا تيشيرت أبيض رُسمت عليه صورته بشكل كرتوني مع عبارة "Groom" بمعنى العريس، ما اثار اعجاب المتابعين بشكل واسع.