كارلا حداد تمارس التجديف في البترون وتوثق تجربتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور وثقت فيها اجواء عطلتها التي قضتها في البترون.

وظهرت كارلا في الصور وهي تستمتع بوقتها على الشاطئ في مدينة البترون ، كما ظهرت في الصور بوسط المياه وهي تمارس رياة التجديف.

وارفقت كارلا إحدى الصور بتعليق تحدثت فيه عن رياصة التجديف التي مارستها، وكشفت فيه أنها سقطت ثم نهضت وواصلت التجديف لمدة ساعتين. ووجهت نصيحة لمتابعيها بناء على تجربتها قائلة: "لا تخف من السقوط، فكل تعثر يقربك من القوة. استمر فقط".

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