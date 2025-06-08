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كارلا حداد تمارس التجديف في البترون وتوثق تجربتها

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  • كارلا حداد تمارس التجديف في البترون وتوثق تجربتها 1/3
  • كارلا حداد تمارس التجديف في البترون وتوثق تجربتها 2/3
  • كارلا حداد تمارس التجديف في البترون وتوثق تجربتها 3/3

ميرنا وليد - بيروت - شاركت مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور وثقت فيها اجواء عطلتها التي قضتها في البترون.


وظهرت كارلا في الصور وهي تستمتع بوقتها على الشاطئ في مدينة البترون ، كما ظهرت في الصور بوسط المياه وهي تمارس رياة التجديف.
وارفقت كارلا إحدى الصور بتعليق تحدثت فيه عن رياصة التجديف التي مارستها، وكشفت فيه أنها سقطت ثم نهضت وواصلت التجديف لمدة ساعتين. ووجهت نصيحة لمتابعيها بناء على تجربتها قائلة: "لا تخف من السقوط، فكل تعثر يقربك من القوة. استمر فقط".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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