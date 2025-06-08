ميرنا وليد - بيروت - وثق الممثل معتصم النهار أجواء عطلة عيد الأضحى التي قضاها مع زوجته لين برنجكجي في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وشارك معتصم متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو وثق الأجواء الرومانسية والعائلية الرائعة التي قضاها على شاطئ البحر في هذه الجزيرة.

وظهر معتصم في إحدى الصور وهو يجرد عادة تكسير الصحون المشهور في هذه الجزيرة.، وأرفق المنشور بتعليق اعرب فيه عن إعجابه بسحر المدينة، غذ كتب قائلا: "تحت سحر ليالي ميكونوس، حيث تلتقي الأناقة بالحيوية. ساعة هوبلو، تحفة".

وفي صور أخرى، ظهر معتصم وهو يقود يخت وسط البحر، في هذه الجزيرة اليونانية. كما انتشر مقطع فيديو للثنائي وهما يرقصان بطريقة رومانسية في إحدى الحفلات هناك، ما أحدث تفاعلا واسعا بين المتابعين الذين تمنوا لهم أوقاتا سعيدة.

كانت هذه تفاصيل خبر معتصم النهار يقضي أوقاتا رومانسية برفقة زوجته في إحدى الجزر اليونانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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