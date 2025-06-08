شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عزت: الأفكار مرميه في الشارع والشاطر يتناولها بشكل مختلف والان مع تفاصيل الخبر

تحدث المؤلف والكاتب محمود عزت، عن بداية وتسلسل كتابة الأفكار وتحويلها لسيناريو، خلال حلوله ضيفًا في بودكاست الشغلانة مع آسر أحمد، حيث قال ردًا على سؤال أمتي تبدأ الشغلانة: "لازم يكون عندك فكرة وعارف إن فيها بذرة عمل ما، الأفكار مرمية في الشارع، لو قابلت أى حد في العالم سألته هيقولك أنا عندي فكرة فيلم، الأفكار ملقاه في الطريق ولكن الشاطر إللي يحول الفكر لشيء، تبدأ بالفكر وتسأل نفسك أنا ليه مهتم بالفكر دي؟".

وأضاف الكاتب والمؤلف محمود عزت : "لازم تكون مرتبط بالفكرة نفسيًا وتبني العالم حولها، وبعدين الشخصيات والمعالجة وتطور الأحداث، ومن ثم تكنتشف عيوب القصة وتناقش مع اصدقائك وبعدين تبدأ في كتابة المشاهد والسيناريو، لأنه آخر مرحلة هي السيناريو بعد مرحلة البحث والشخصيات والوصول للفكرة المحركة للفيلم، وكل الأفكار اتعملت وإعادة تقديم للأفكار".

وتابع: "كل الأفكاراتعملت من أيام المسرحيات اليونانية، كلنا بنعيد تكرار الأفكار بس بأشكالنا الرئيسية، وبعدين تروح بقي للمنتج وساعات أنت والمخرج تتناقشوا عن الفكرة، وممكن تروح للنجم الى هيقدم لك العمل الفني، بيحصل طول الوقت أنك تروح لكل الأطراف".

محمود عزت تخرج فى كلية الطب، وعمل في مجال الكتابة والأفلام الوثائقية وبرامج التليفزيون ومن ثم كتابة الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية، فعمل ضمن فريق كتابة برنامج أبلة فاهيتا "لايف من الدوبلكيس" ومن ثم ترأس فريق الكتابة، قبل أن ينتقل إلى الكتابة الدرامية مثل مسلسل الآنسة فرح، ومسلسل ما وراء الطبيعة، ومسلسل ستات بيت المعادي، ومسلسل الصفارة، وأخيرا ترؤسه فريق كتابة مسلسل ساعته وتاريخه، ومسلسل حسبة عمري، ومن أعماله السينمائية فيلم سعاد، الذى شارك في مهرجان كان السينمائي، وفيلم أبو صدام.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير وفي الحلقة التاسعة حل المؤلف والمخرج أحمد فوزي صالح، وكان ضيف الحلقة التاسعة المخرج باسل مبارك.