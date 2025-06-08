شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يتعاون مع منة القيعي ومصطفى حدوته فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم محمد منير لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد، حيث يشهد الألبوم أول تعاون له مع الشاعرة منة القيعي، والشاعر مصطفى حدوته، والكاتبة هالة زايد، ولقد سلم الكينج ماستر الألبوم لشركة روتانا بعد انتهاء مهندس الصوت أمير محروس من المزج واللمسات النهائية، على أن يتم الكشف عن البرومو التشويقي قريبًا.

ويضم الألبوم تعاونات جديدة، حيث يشارك فى الألبوم الراحل محمد رحيم، وعزيز الشافعي، وأحمد زعيم، وإيهاب عبد الواحد، فيما تولى عمرو عبد الفتاح وأمير محروس مهمة التوزيع الموسيقي.

يأتي هذا الألبوم تتويجًا للاتفاقية التي وقعها محمد منير مع مجموعة روتانا بحضور سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وأسامة رشدي المدير التنفيذي للشؤون الفنية بالقاهرة، في خطوة تُعزز مسيرته الفنية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود.

ومن المنتظر أن يشكل الألبوم حدثًا فنيًا بارزًا، خاصة مع اشتراك أسماء لامعة في صناعته، مما يزيد الترقب لدى جمهور "صاحب الصوت الذهبي" الذي ينتظر جديده منذ آخر ألبومات.

ومن جهته، أعرب الكينج محمد منير، عن سعادته بهذه الخطوة قائلاً: "سعيد جدا بانضمامي إلى روتانا، وأثق أن هذه الشراكة ستثمر عن أعمال تليق بجمهوري الحبيب في مصر والعالم العربي وأعد الجماهير بمفاجآت قريبة وسأكون دائما عند حسن ظنكم".