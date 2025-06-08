شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثي والبحراوي يجتمعان بحفل في الساحل ثالث أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجمان محمود الليثي ورضا البحراوي، حفلاً غنائيا في الساحل الشمالي، اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الأَضحى، ويقدمان مجموعة متميزة من أغنياتهما الشعبية.

وطرح مؤخرًا النجم محمود الليثي أغنية جديدة بمشاركة النجم محمد رمضان بعنوان "قدها" على موقع يوتيوب والتي لاقت رواجاً على منصات التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وألحان تاج وتوزيع إيهاب كوليبكس.

وطرح نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى أيضًا، أغنية بعنوان "أنا يا ابني نمبر وان" من كلمات حسين خالد وتوزيع فلسطينى.

من ناحية أخرى حقق محمود الليثي نجاحًا من خلال غنائه "عينى ع الشرف" وهي تتر مسلسل شباب امرأة وعرض فى موسم رمضان الماضى، من بطولة النجمة غادة عبد الرازق وحقق نجاحًا كبيرًا.

ولاقت الأغنية ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا، حيث قدمها الليثى بشكل جديد ودائما يبدع في غنائه لتتر أى عمل يقدمه، أغنية من كلمات محمد النجار وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع أكرم عادل.

مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.