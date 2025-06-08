تفاصيل مشاركة حكيم في مهرجان أوسلو للموسيقى

حكيم يُعبر عن سعادته وفخره بالمُشاركة في المهرجان

حكيم يتحدث عن أعماله الغنائية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 يونيو 2025 10:27 مساءً - يُشارك الفنانبحفل غنائي كبير يأتي ضمن فعاليات الدورة الـ22 من، وتُعَدُّ تلك هي المُشاركة الثانية له في المهرجان والرابعة التي يُحيي فيها حفلاً غنائياً في النرويج.وكان قد أعرب الفنان حكيم عن سعادته وشعوره بالفخر لمشاركته في مهرجانالذي يدعو سنوياً العديد من نجوم الغناء العالميين أصحاب التجارب الموسيقية المختلفة.كما أشار الفنانإلى أن المهرجان يحتفي سنوياً بالموسيقى الشعبية من جميع أنحاء العالم ويوجه الدعوة للنجوم لتقديم عروضهم في 14 موقعاً مختلفاً في أوسلو بمجموعة متنوعة من الأنواع الموسيقية بما في ذلك الشعبي، الجاز، الإفريقي، السامبا، الشانسون الفرنسي، الإلكترونيكا والهيب هوب.ودوماً ما كانت للفنان حكيم مُشاركات مهمة في عدد من المهرجانات الموسيقية والغنائية حول العالم، ومن أبرزها صن دانس الغنائي، حفل توزيع جوائز نوبل للسلام، منتدى دافوس الاقتصادي.يُمكنكم قراءة: مع الكينج وأصدقاء العمر.. حكيم يكشف كواليس أوبريت "تحدي ورا تحدي"يُذكر أن الفنانفي مطلع العام الجاري كان قد تحدث عن آخر أعماله الغنائية وبشكل خاص أغنية "ورقة وقلم" قائلاً بأنه توقع لها نجاحاً كبيراً وقت طرحها إلا أن الأصداء التي حققتها خالفت توقعاته مع أن كلماتها ولحنها إلى جانب لونها الدرامي، جميعها أشياء تم تقديمها بصورة جيدة، مضيفاً: "بدأت أسأل نفسي يمكن أدائي في الأغنية معجبش الناس مثلاً"، خلال لقائه بإذاعة "شعبي إف إم".كما أكد الفنانأنه دائماً ما يحرص على أن تكون جميع أغاني ألبوماته رائعة في مضمونها من ناحية الكلمات واللحن والتوزيع، خاصة أنه يحترم جمهوره في المقام الأول إلى جانب رغبته في تحقيق أغانيه وألبوماته للنجاح الذي يسعى له دائماً، واختتم حديثه قائلاً: "عمري ما بعمل أغنية كمالة عدد، بهتم جداً بالشغل الخاص بيا".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».