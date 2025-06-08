أسما شريف منير في أول بث مباشر بعد زفافها: جوزي مختلف مش شبه اللي عرفتهم

أسما شريف منير: "أحمد ظهر في حياتي بشكل مفاجئ"

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أسما شريف منير تستعد للسفر لقضاء شهر العسل

أسما شريف منير تعلن عن عقد قرانها أول أيام عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 يونيو 2025 10:27 مساءً - في أول بث مباشر عقب احتفالها بعقد قرانها، ردت الإعلاميةعلى الانتقادات التي تعرضت لها، بعد إعلان زواجها للمرة الثالثة، وقالت إنها اتخذت تلك الخطوة لأنها رأت بزوجها الصفات التي كانت تريدها لها ولابنتها، كاشفة أيضاً عن سبب زيادة وزنها في الفترة الأخيرة.وتحدثت أسما شريف منير خلال فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" قائلة: "نيتنا نمشي في طريق ربنا، جوزي مختلف مش شبه اللي عرفتهم، مش بتاع وجع قلب ولا بتاع حوارات، حد طيب عايز يبني حياة محترمة، وشايفة إن وجوده في حياتي أنا وبنتي هيعرفها الصح من الغلط".وقالت: "أحمد ظهر في حياتي بشكل مفاجئ كأنه طلع لي من تحت الأرض، وكنت أتمنى أن أتزوج وربنا يكرمني بموضوع الزواج، قابلته في شغلي وكان جاي يدي ورش واتعرفنا على بعض ولقيته مختلف جداً ومش شبه أي حد في حياتي».وأضافت :«كان بيرقص رقص معاصر وكان من أشطر الناس اللي كانوا بيرقصوا هذه النوعية، هو رجح فكرتي إن في حاجات مش عادي وبنتعلم مع بعض حاجات وفي نتينا إن نمشي في طريق ربنا ونحترم علاقتنا، ولقيته مختلف وغير الناس اللي عرفتهم، لقيته حد طيب عايز يبني حياة محترمة».وأردفت: "وزني زاد بسبب أدوية نوبات الهلع، الأدوية دي بتّخن جداً، بس الحمد الله دلوقتي بسحب الدواء من جسمي واحدة واحدة، ف دا هيقلل من زيادة وزني.وتطرقت أسما شريف منير، إلى حياتها الخاصة، وقالت إن شعرها لازال قصيراً بعدما قامت بحلقه من قبل، وأنها استعانت بشعر مستعار (اكستنشن) لتطويل شعرها حالياً.وأشارت، إلى أنها تستعد للسفر لقضاء شهر العسل، مع زوجها، وأن السفر مجاني لأنه عبارة عن إعلان لشركة سياحة تكفلت بمصاريف رحلتها بالكامل.يمكنك قراءة... لحظة مؤثرة... شريف منير يودع ابنته أسما في عقد قرانها ويوجه رسالة خاصة لزوجها: اغمرها بحنانك

يذكر أن أسما شريف منير قد أعلنت عن زواجها في مفاجأة لجمهورها، من خلال منشور مؤثر شاركته عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أرفقته بصور تجمعها بوالدها الفنان شريف منير وعريسها أحمد، وتم عقد القران في أول أيام عيد الأضحى، في جو عائلي اقتصر على عدد محدود جدّاً من المقربين.

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