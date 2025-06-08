بصورة جمعتهما.. أمل عرفة تعايد الشامي: يوم ميلاد سعيد يا نجمي وابني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 يونيو 2025 10:27 مساءً - هنأت الفنانة أمل عرفة الفنان الشامي بيوم ميلاده ونشرت صورة جمعتهما سوياً عبر ستوري حسابها على إنستغرام. ويعيش الفنان الشامي سعادة غامرة بنجاح ديو "ملكة جمال الكون" الذي يجمعه مع تامر حسني والذي حقق مشاهدات مرتفعة. أما الفنانة أمل عرفة فقد شاركت مؤخراً بلجنة تحكيم في مهرجان روتردام للفيلم العربي وأرسلت رسالة حب خاصة من هولندا.

أمل عرفة للشامي: يوم ميلاد سعيد لنجمي وابني

نشرت الفنانة أمل عرفة صورة عبر ستوري حسابها على إنستغرام جمعتها بالفنان الشامي وهي تحتضنه ووصفته بنجمها وابنها. ووضعت رمز القلب الأحمر. وبدا الفنانان سعيدين ويضحكان خلال لقائهما معاً. وعلقت أمل عرفة على الصورة معايدة الشامي قائلة: " يوم ميلاد سعيد لنجمي وابني".

أمل عرفة والشامي- الصورة من ستوري حسابها على إنستغرام

ديو "ملكة جمال الكون" يجمع الشامي وتامر حسني

وكان الفنان الشامي قد أصدر مؤخراً والفنان تامر حسني ديو غنائياً بعنوان "ملكة جمال الكون" وهو من كلمات وألحان الشامي وتامر حسني. وتولى الشامي توزيع الأغنية بالتعاون مع إليان دبس. وذكر تامر حسني أن ثمة صلة قرابة تجمعه بـ الشامي لجهة والدته. فوالدة تامر حسني سورية الأصل وهذا كان سبباً رئيسياً في أن يتقن تامر اللهجة السورية في ديو "ملكة جمال الكون" الذي حقق ومنذ صدوره نجاحاً باهراً جعله يتصدر الترند حيث تخطى حاجز الـ 28 مليون مشاهدة على يوتيوب بعد فترة وجيزة من طرحه وبات متداولاً بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي. علماً أن الفيديو كليب الخاص بالديو قد قام بإخراجه الفنان تامر حسني حيث تم تصوير الأغنية في لبنان وتحديداً في منطقة الدامور. وقد نجح تامر حسني بنقل صورة جميلة للمشاهد وسط أجواء صيفية بحرية منعشة تتلاءم وأجواء الأغنية الحيوية والصاخبة.

وقد أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الأغنية بشدة على جمال الديو وثنائية الشامي وتامر حسني مشجعين إياهما على الاجتماع مرة أخرى من خلال ديو ثانٍ. وأيضاً أبدوا إعجابهم بإتقان تامر حسني اللهجة السورية. وكان تامر حسني قد عبّر عن إعجابه بموهبة الشامي وأغانيه معترفاً من جهة بالنجاح الذي حققه ومن جهة أخرى أنه يذكّره به في بداياته لاسيما بعلاقته مع الجمهور وإيمانه بموهبته وشغفه للفن.

على صعيد آخر، سيلتقي جمهور الشامي معه ضمن حفل سيحييه في مهرجانات "أعياد بيروت" في 17 يوليو المقبل في وأجهة بيروت البحرية حيث سيقدم أبرز أغانيه التي يعشقها جمهوره.



أمل عرفة تبعث رسالة حب من هولندا



أما الفنانة أمل عرفة فكانت قد تواجدت مؤخراً في هولندا حيث شاركت كعضو ضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان روتردام للفيلم العربي حيث ضمت مسابقة الأفلام الروائية الطويلة: النجمة السورية أمل عرفة، والمخرج والمنتج المغربي خليل بنكيران، والنجمة السعودية فاطمة البنوي. الذي ومع احتفاله بيوبيله الفضي هذا العام، رفع مهرجان روتردام للفيلم العربي الذي أقيمت دورته الـ 25 في الفترة من 28 مايو الجاري إلى 1 يونيو الحالي، شعار الاحتفاء بـ "كوكب الشرق" أم كلثوم ورائدات السينما العربية. وقد نشرت أمل عرفة مقتطفات من الحفل عبر حسابها على إنستغرام بالاضافة إلى مجموعة صور لها من قلب الطبيعة في هولندا بالقرب من بحيرة يحيط بها الأشجار والبيوت حيث أطلت بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها سروال جينز وقميصاً أبيض وجاكيت باللون الأحمر من تنسيقها كما أوضحت بالإضافة لوضعها المكياج بنفسها خلال جلسة التصوير هذه وفق ما ذكرت أمل عرفة من البيانات الصادرة على هذه الصور. ووجهت أمل عرفة رسالة حب من هولندا لمتابعيها وجمهورها حيث كتبت على جلسة التصوير هذه" من هولندا كل الحب". ووضعت رمز القلب الأحمر.

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