نانسي عجرم تشارك جمهورها لحظة رومانسية مع زوجها

نانسي عجرم توثق لحظتها الرومانسية برفقة زوجها فادي الهاشم

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 يونيو 2025 10:27 مساءً - نشرت الفنانةمقطع فيديو قصيراً عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، ظهرت فيه برفقة زوجها الدكتور فادي الهاشم في لحظة دافئة ورومانسية.الفيديو التقطته نانسي عجرم بطريقة السيلفي، حيث بدا فادي وهو مستغرق في الاستماع لأغنيتها "ورانا إيه" وهو يمسك هاتفه ويدندنها، بينما كانت هي تداعبه بخفة محققة تواصلاً عاطفياً بينهما.

يذكر أن النجمة اللبنانية نانسي عجرم قد طرحت في مايو الماضي أغنية "ورانا إيه" باللهجة المصرية. وجاءت من كلمات وألحان محمد يحيى وتوزيع باسم رزق.



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نانسي عجرم في مهرجان موازين في يونيو المقبل

على صعيد آخر، تستعد الفنانةيوم الأحد 22 يونيو المقبل لإحياء حفل في المغرب، ضمن مهرجان موازين على منصة ‏النهضة؛ حيث نشر الحساب الرسمي للمهرجان على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة للفنانة نانسي عجرم، أرفقها بالإعلان عن تفاصيل الحفل من خلال ‏تعليق، وصف من خلاله أن الحفل سيكون مفعماً بالحيوية، وجاء فيه: "من «أخاصمك آه» إلى «بدنا نولع الجو»، نانسي عجرم ترجع ‏لجمهورها في الرباط بحفل مفعم بالحيوية والرومانسية. الأحد 22 يونيو 2025، منصة النهضة تستقبل واحدة من أكبر نجمات الوطن ‏العربي! موعد لا يفوّت لمحبي الموسيقى العربية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».