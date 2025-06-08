أصالة تختبر نجاح ألبومها الجديد في حفل العيد بالكويت.. وهذا ما حصل مع أغنيتها كلام فارغ

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 يونيو 2025 10:27 مساءً - تزامناً مع حفلتها بدبي أشرفت ونظمت "مجموعة روتانا للموسيقى" حفلاً غنائياً في الكويت كانت "أيقونة الشرق" أصالة نصري نجمته، فغنت وأشعلت مشاعر الاشتياق والحنين عند جمهورها هناك.

أصالة تختبر نجاح ألبومها الجديد

حفل الفنانة أصالة- الصورة من المكتب الإعلامي لمجموعة روتانا للموسيقى

واختبرت أصالة نصري مسبقاً نجاح ألبومها الجديد مع روتانا قبل موعد صدوره، حيث قدمت لأول مرة على المسرح في حفل لها أغنيتها "كلام فارغ" من ألبومها القادم، ولمست تفاعلاً كبيراً وتفاجأت كيف أن الجمهور حافظ لكلماتها ويرددها معها وشوقتهم لأغانيها القادمة.

وقد بدأت أصالة الحفل بأغنية "شكراً" ومن ثم "ذاك الغبي" و"ليه الفراق" وغيرها، وأعادت بصوتها تقديم أغنية "تاج الروس" لصديقتها المطربة نوال، وفي الختام توجهت بالشكر لروتانا وعايدت من جديد الجمهور الذي ملأ صالة "أرينا الكويت".

حفل الفنانة أصالة- الصورة من المكتب الإعلامي لمجموعة روتانا للموسيقى

حفل الفنانة أصالة- الصورة من المكتب الإعلامي لمجموعة روتانا للموسيقى

حفل الفنانة أصالة- الصورة من المكتب الإعلامي لمجموعة روتانا للموسيقى

يمكنك قراءة.. تفاصيل ألبوم أصالة الجديد ضريبة البعد

أصالة تنتهي من تسجيل ألبوم "ضريبة البعد"

تعيش النجمة أصالة، حالة من النشاط الفني بالتزامن مع انطلاق موسم صيف 2025، حيث انتهت من تسجيل ألبومها الجديد والذي يحمل اسم "ضريبة البعد"، والمُقرر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

ألبوم أصالة الجديد "ضريبة البعد" مكوّن من 15 أغنية متنوعة، تعاونت فيها مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين من مدارس فنية مختلفة، الأمر الذي سينعكس على الألبوم، من تنوع واختلاف كبير.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».