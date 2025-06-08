مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد زوجته بطريقة رومانسية

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان المصري مصطفى قمر، بعيد ميلاد زوجته غادة رزق، وذلك برسالة رومانسية لاقت تفاعلا واسعا.

وشارك مصطفى قمر متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جمع فيه صور له برفقة زوجته، والتي وثقت لحظات رومانسية بينهما.

وأرفق مصطفى قمر الفيديو بأغنيته الشهيرة "عارف انا نفسي في غيه"، كما علق على المنشور بكلمات رومانسية أكد فيها على مكانة زوجته الخاصة في قلبه، وقال: "أتمنى عيد ميلاد رائع للمرأة التي تجعل كل لحظة لا تُنسى.. عيد ميلاد سعيد زوجتي الجميلة"، وأضاف: "حبك هو ما يجعلني أشعر بطعم الحياة".

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