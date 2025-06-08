ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة نسرين طافس، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور جديدة لها.

وظهرت نسرين في الصور برفقة زوجها أحمد جوهر، وريث إحدى أكبر دور المجوهرات في مصر، وذلك أثناء استمتاعها بعطلة عيد الأضحى معه.

وحرصت نسرين كالعادة على اخفاء وجه زوجها، واكتفت بإمساك يده واظهار ظهره. واستعرضت اناقتها وحقيبتها في الصور.

ولفتت نسرين الأنظار بجمالها وإطلالتها، إذ ارتدت فستان باللون الأصور، جاء بقصة متوسطة الطول وضيقة، مع فتحة مربعة عند منطقة الصدر وحمالات عريضة. ونسقت معه حقيبة كبيرة الحجم من Hermès باللون الأخضر البترولي.

كما تزينت بمجوهرات ماسية ناعمة وساعة وخاتم زواجها الماسي الفخم.

كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش بصور رومانسية جديدة مع زوجها.. وتستعرض حقيبتها من Hermès لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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