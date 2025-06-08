شيماء سعيد تسترجع ابنتيها بعد ازمة الاختطاف.. وظهور لافت لإصابة في يدها!

ميرنا وليد - بيروت - كشفت خبيرة التجميل، شيماء سعيد، عن استعادة ابنتيها بعد أيام من اتهامها لزوجها، الفنان إسماعيل الليثي، باختطافهما والاعتداء عليها.



ونشرت شيماء عبر صفحتها الرسمية، مقطع فيديو وثقت فيه استمتاعها بوقتها مع ابنتها، إذ ظهرت وهي تلعب معهما بأجواء عائلية لافتة، بينما لاحظ المتابعون إصابها في يدها.

وكانت شيماء سعيد، قد نشرت مقطع فيديو على صفحتها ظهرت فيه وهي في حالة انهيار وبكاء شديد، وطلبت المساعدة من الجمهور مشيرة الى ان زوجها تعدى عليها وسرق أموالها ومصوغاتها الذهبية.

وقالت شيماء: "إسماعيل ضربني، خد دهبي وفلوسي وكسر تليفوناتي... عشر سنين وأنا مستحملة، بس خلاص، بوّظ لي وشي وجسمي كله متعور، أنا عايزة حقي". وأضافت أن الليثي أخذ بناتها وتركها دون أي وسيلة تواصل أو مال، قائلة: "صحيت ملقتش بناتي، خد دهبي ومفتاح عربيتي والفلوس، وحد يلحقني".

وفي أول رد له، نشر إسماعيل الليثي مقطع فيديو عبر حسابه على "تيك توك"، نفى فيه ما ذكرته زوجته، مؤكدًا أنها لا تزال على ذمته، وأن ما جرى مجرد "خلاف عائلي" لا يستدعي تدخل الآخرين، نافياً أن يكون قد استولى على ذهبها أو اختطف أولادهما.