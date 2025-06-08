ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على الإنترنت منشور منسوب للممثل المصري أحمد آدم، أحدث جدلا واسعا.

وجاء في المنشور حديث حول قلة الأعمال التي تُعرض عليه، وهو ما تسبب في غيابه عن الساحة الفنية.

وبدوره، نفى احمد حقيقة ه1ا المنشور المتداول، وأكد انها محض شائعات وكشف عن استعداده للعديد من المشاريع الجديدة.

وشارك أحمد حاتم متابعيه منشور عبر صفحته الرسمية كتب فيه: "مفيش حاجة من الكلام ده حصل أو اتكتب في بوست، أنا داخل فيلم بعد العيد وبقرأ مسلسل والحمد لله.. أنا أحمد آدم برضه".

كانت هذه تفاصيل خبر منشور منسوب لأحمد آدم يحدث جدلا.. وهذه حقيقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.