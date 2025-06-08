بعد انتظار طويل.. ديفيد وفيكتوريا بيكهام يحصلان على ألقاب الملكية

ميرنا وليد - بيروت - يُمنح نجم كرة القدم ديفيد بيكهام رسميًا، بعد انتظار دام 14 عامًا، لقب "سير" الأسبوع المقبل من قبل الملك تشارلز، فيما تحصل زوجته، مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، على لقب "ليدي".



وكان بيكهام، البالغ 50 عامًا، قد حصل على وسام الإمبراطورية البريطانية (OBE) في عام 2003، وبرز بمسيرة كروية لامعة مع أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد، إلى جانب تمثيله منتخب إنجلترا في 115 مباراة دولية.

ورغم ترشيحه للقب الفارس منذ 2011، إلا أن تسريبات بريد إلكتروني مثيرة للجدل عام 2017 أخرت التكريم، قبل أن يُعاد الاعتبار له لاحقًا.

وكان بيكهام قد لعب دورًا مهمًا في استضافة لندن لأولمبياد 2012، ويشغل اليوم مناصب مؤثرة في العمل الإنساني والرياضي، منها سفير لليونيسف وسفير لمؤسسة الملك، بالإضافة إلى مساهماته في كرة القدم الأمريكية عبر فريق إنتر ميامي.