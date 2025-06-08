للمرة الأولى.. نهى نبيل تعود إلى الكويت بعد سحب الجنسية منها

ميرنا وليد - بيروت - عادت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل إلى الكويت، بعد غياب طويل أمضته بين دبي والرياض بعد سحب الجنسية الكويتية منها.



وتداول ناشطون على الغنترنت صور ومقاطع فيديو، وثقت عودة نهى غلى الكويت لأول مرة بعد سحب الجنسية منها.

وجاءت عودة نهى إلى الكويت عقب إعلان الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية عن بدء تسليم الجوازات للكويتيات اللاتي سُحبت جنسياتهن في وقت سابق بموجب المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتي.

وفي الصور التي نشرت عبر الإنترنت، ظهرت نهى في المطار أثناء استقابلها بالزغاريد والورود من قبل عائلتها ومقرّبيها.

كما وثقت نهى عودتها للكويت بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي، وأرفقته بتعليق كتبت فيه: "العيد صار عيدين.. الحمدلله دائما وابدا".