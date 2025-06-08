السرطان يهدد حياة الملك تشارلز مجددا.. ومخاوف من تدهور حالته

ميرنا وليد - بيروت - أحدث تقرير صحفي جديد، نُشر يوم السبت، جدلًا واسعًا في الأوساط البريطانية والعالمية، إذ أكد ما وصفه كثيرون بـ"السرّ المعروف" حول الحالة الصحية للعاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، مشيرًا إلى أن السرطان الذي يُعاني منه قابل للعلاج ولكن غير قابل للشفاء.



وكشف التقرير الذي نشرته كاميلا توميني، الكاتبة والمحررة المساعدة في صحيفة "دايلي تلغراف" البريطانية، أن الوضع الصحي للملك البالغ من العمر 76 عامًا يُعد دقيقًا، وأنه قد لا يتمكن من تحمل العلاج الكيميائي بشكل كافٍ بسبب ضعف مناعته، ما يجعله مهددًا بالموت في أي لحظة.

ولفت التقرير أيضًا إلى أن الملك لن ينتقل أبدًا إلى قصر باكنغهام كما كان متوقعًا، وذلك بسبب حالته الصحية التي تفرض عليه البقاء في بيئة أقل ضغطًا.

وكان القصر الملكي قد أعلن سابقًا أن الملك تشارلز يتعامل بإيجابية مع علاجه، بل وعاد مؤخرًا إلى تدوين يومياته الشخصية، في إشارة إلى تحسن نفسي ومعنوي، إلا أن التقرير الجديد يثير القلق من جديد بشأن مستقبل الملك وصحة العرش البريطاني.