ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظات عفوية قضتها مع زوجها الدكتور فادي الهاشم.

وظهرت نانسي في الفيديو من شرفة مرتفعة في منزلهما، وهي تصور زوجها بدون انتباهه، والذي ظهر مستمتعا بانسجام بأغنيتها الجديدة "ورانا غيه" وسط أجواء من الفرح والمودّة، بينما بدت نانسي سعيدة وهي تشاهد زوجها مستمتعا باغنيتها.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع مقطع الفيديو، وأعربوا عن اعجابهم بالدعم الكبير الذي يقدمه زوجها لها، والذي يعبر عن الحب الكبير بينهما، كما تمنوا لهما السعادة في حياتهما.

كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم بمقطع فيديو عفوي مع زوجها.. ورد فعله على أغنيتها تلفت الأنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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