أطرب الجمهور ورابح صقر بين الحضور.. تفاصيل حفل محمد عبده في ثاني أيام العيد في دبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 يونيو 2025 07:23 مساءً - ضمن فعاليات "العيد في دبي"، حلقت عالياً "مجموعة روتانا للموسيقى" بحفل من تنظيمها وإشرافها أقيم تحت مظلة "مؤسسة دبي للمهرجانات وقطاع التجزئة" في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بحفل كبير عنوانه "الطرب والأصالة"، تصدر الترند وحسابات السوشيال ميديا أحياه "فنان العرب" محمد عبده الذي غنى الطرب ونثر الفرح بصوته في "دار الحي" دبي، فأسعد الحضور الذي ملأ قاعة "كوكا كولا أرينا"، وأضيف لروعة الحفل درسٌ فني عن علاقة المحبة والتقدير التي يجب أن تكون بين الفنانين من خلال حضور وتواجد "الصقر الرابح" رابح صقر بين الجمهور، ومتابعته مع سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة حفل "فنان العرب" والتفاعل معه والتصفيق له.

الفنان محمد عبده برفقة سالم الهندي ضمن فعاليات العيد في دبي- الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة روتانا للصوتيات

محمد عبده يعايد جمهوره برفقة فرقته الموسيقية بقيادة هاني فرحات

في دبي، كان محمد عبده، عازماً أن يقدم حفلاً يوازي نجاحاته المستمرة ويسعد جمهوره في العيد لذا أجرى مع فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات بروفتين استعداداً للحفل، وفي الموعد المنتظر كان في استقباله الأستاذ سالم الهندي، وقبل صعوده المسرح التقى أهل الإعلام وهنأهم بعيد الأضحى "من العايدين والسالمين"، وتحدث عن حبه لدبي، وأخبرهم أنه في اختياره لأغاني برنامج حفله اختار مع فرقته نصف برنامج الحفل، واعتمد في نصفه الثاني على طلبات الجمهور التي وصلته عبر السوشيال ميديا.

حفل الفنان محمد عبده ضمن فعاليات العيد في دبي- الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة روتانا للصوتيات

حفل الفنان محمد عبده ضمن فعاليات العيد في دبي- الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة روتانا للصوتيات

محمد عبده يمتدح مجموعة روتانا للموسيقى

وامتدح الفنان محمد عبده، مجموعة روتانا موضحاً أهميتها في عالم صناعة الموسيقى شاكراً عراب الفن "أبو فواز"، وتحدث عن ألبومه الأخير الذي صدر مؤخراً وفاء للأمير الراحل بدر بن عبد المحسن بعنوان "أحد سأل عني 2025” من ألحان الموسيقار طلال، كما تم سؤاله عن المكانة التي وضعه بها لقب "فنان العرب" الذي ناله من الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.

بعد توجهه للمسرح وتناغما مع هتاف الحضور بدأ حفله بأغنيته "صوتك يناديني"، تلتها روائعه: (محتاج لها، وين تبدأ هالمدينة، أعلى الجمال، المعازيم، جنة الدنيا، أعترفلك، يكفيك أنك شفتها، الأماكن، اختلفنا، مجموعة إنسان، مذهلة) وقد رافقه عزف عوده في بعض أغانيه.

الفنان محمد عبده ضمن فعاليات العيد في دبي- الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة روتانا للصوتيات

حفل الفنان محمد عبده ضمن فعاليات العيد في دبي- الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة روتانا للصوتيات

يمكنك قراءة.. محمد عبده على موعد جديد مع القاهرة.. علاقة فنية استمرت لسنوات



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»

‏