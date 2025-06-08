وصية مؤثرة من شريف منير في زفاف ابنته أسما… وزوجها يرد بطريقة لافتة

ميرنا وليد - بيروت - في مشهد مؤثر خلال حفل زفاف ابنته أسما شريف منير، وجّه الممثل المصري شريف منير رسالة محمّلة بالحب والوصايا إلى صهره أحمد شامل عزمي، عبّر فيها عن امتنانه لابنته أسما ودعمه لها، وطلب من زوجها أن يكون سندًا وحنانًا لها في حياته وبعد رحيله.



وفي الفيديو الذي نشرته أسما عبر حسابها الرسمي ظهر شريف منير وهو يخاطب زوج ابنته قائلاً: "احتويها... أنا عارف إن أسما تعبت وكافحت ووقفت جنبي كتير، تعتبر أم ليا، وهي اللي بتوجهني وتظبطلي حياتي"، ثم أضاف بتأثر: "نفسي ياخد باله منها ويبقى حنين عليها ويحتويها، مش طالب حاجة، بس عايز أبقى متطمن عليها... وكان إحساسي بيه إنه إنسان جميل جدًا".

وبطريقة لافتة، ردة أحمد شامل عزمي، على شريف منير في منشور عبر حسابه الرسمي قال فيه: "أنا متشرف جدًا إن أسما مراتي... وأهلها الطيبون علموني حاجات كتير"، وأضاف: "بشكر والد أسما على الثقة اللي إداهالي، وبوعده إن أسما في عيني، وهبذل أقصى ما عندي عشان أسعدها".

وتابع: "العلاقات بتحتاج مجهود من الطرفين، والقوامة في الدين مش تسلط، بل رعاية ومسؤولية... الراجل لازم يكون سند لمراته ويتعامل معاها برحمة واحترام".

وختم رسالته قائلا: "دوروا على رضا ربنا، واسعوا وتوكلوا عليه... بالمعاملة الكويسة والرحمة وحب الخير، مش هتلاقوا غير خير ورزق واسع وأماني بتتحقق".