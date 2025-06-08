محمد عبده يطرب جمهوره في أولى حفلاته بعد الغياب وأصالة تتألق في الكويت

ميرنا وليد - بيروت - نظّمت مجموعة روتانا للصوتيات والمرئيات حفلتين مميزتين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات وقطاع التجزئة، ضمن فعاليات "العيد في دبي" و"العيد في الكويت".



وتحوّل الحفلان إلى حدثين استثنائيين خصوصًا مع العودة المنتظرة لـ"فنان العرب" محمد عبده في أول حفل له بعد غياب لأسباب صحية.

وأطرب محمد عبده الجمهور في "كوكا كولا أرينا" بدبي، حيث قدّم أولى حفلاته وسط ترحيب واسع واشتياق كبير. وامتلأت القاعة بمحبيه الذين تفاعلوا مع كل أغنية من برنامجه الحافل، والذي افتتحه بـ"صوتك يناديني"، ومرّ من خلاله على أبرز أغانيه مثل: "المعازيم"، "مذهلة"، "الاماكن"، "اعترفلك"، و"مجموعة انسان"، وسط تفاعل كبير وتصفيق طويل.

وقبل صعوده المسرح، التقى عبده بالإعلاميين مهنئًا إياهم بعيد الأضحى، ومعبّرًا عن حبه لدبي وامتنانه لروتانا وجمهوره الوفي، كما تحدث عن ألبومه الجديد "أحد سأل عني 2025"، الذي أهداه لذكرى الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، متعاونًا فيه مع الموسيقار طلال.

كما حضر الحفل الفنان رابح صقر بين الجمهور، إلى جانب الأستاذ سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لروتانا، اللذين شاركا محمد عبده لحظات الفرح والتصفيق.

وفي التوقيت ذاته، كانت أصالة نصري تشعل أجواء العيد في "أرينا الكويت"، في حفل نظّمته أيضًا روتانا، وقدّمت خلاله أداءً مميزًا جمع بين الإحساس العالي والتفاعل الجماهيري الكبير.

وأدت أصالة على المسرح أغنية "كلام فارغ" للمرة الأولى من ألبومها الجديد وفوجئت بتفاعل الجمهور الذي ردّد كلمات الأغنية.

وبدأت أصالة الحفل بأغنيتها "شكراً"، تلتها "ذاك الغبي"، "ليه الفراق"، وغيرها من أعمالها المحببة، كما قدمت بصوتها أغنية "تاج الروس" كتحية خاصة لصديقتها نوال الكويتية. وفي الختام، شكرت أصالة روتانا وجمهور الكويت على هذا الحضور والتفاعل.