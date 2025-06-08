صامويل إل جاكسون يسخر من سباق الأوسكار.. "لا يهمني"

ميرنا وليد - بيروت - لا يُبدي النجم العالمي صامويل إل جاكسون اهتمامًا بجوائز الأوسكار، بل يُهاجم من يُعنى بها.



في مقابلة صريحة ضمن بودكاست "Mad, Sad & Bad"، انتقد الممثل الأسطوري نجوم هوليوود الذين يسعون وراء الجوائز بدلًا من الأدوار التي يستمتعون بها.

و قال جاكسون: "لا أختار فيلمًا وأقول لنفسي: سأفوز بجائزة أوسكار إن فعلتُ هذا"، وعندما سُئل عمّا إذا كان الآخرون يفعلون ذلك، لم يتردد قائلًا: "بلى، أجل. الناس يسعون وراء التمثال طوال الوقت".

وأوضح جاكسون، الحائز على جائزة أوسكار فخرية عام 2021، أن أولويته هي العمل على أفلام يرغب شخصيًا في مشاهدتها.

ورغم أنه ظهر في سلاسل أفلام ناجحة مثل Marvel وStar Wars، إلا أنه يقول إنه يميل إلى أفلام غير تقليدية مثل "Snakes on a Plane" و"The Hitman’s Bodyguard"، وأضاف: "أختار الأفلام القصيرة الغريبة لأفعل... ما يُسعدني".