شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال بالورود للإعلامية نهى نبيل بعد عودتها للكويت مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت حالة من السعادة خلال استقبال الإعلامية المصرية الكويتية نهى نبيل بالورود، حيث تصدرت محركات البحث والتريند بعد أن انتشر لها مقاطع فيديو وصور توثق عودتها إلى الكويت بعد غياب طويل وأشهر قضتها ما بين دبي والرياض.

جاء ذلك بعد سحب جنسيتها وإلغاء قانون المادة الثامنة بعدما أعلنت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية عن بدء عملية تسليم الجوازات للسيدات اللاتي سبق أن سلمن جوازاتهن بعد سحب جنسيتهن وفقا للمادة 8 من قانون الجنسية الكويتي.

وظهرت نهى نبيل في احد مقاطع الفيديو وهي يتم استقبالها بالورد والزغاريد كما ظهرت في مقطع فيديو وسط عائتها والفرحة تملأ قلوبهم.

نهى نبيل

ولدت نهى نبيل في الكويت، لأم كويتية، وأب مصري، ودرست الهندسة الكيميائية، وتخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف، في جامعة الكويت عام 2005. بدأت نهى نبيل مشوارها الإعلامي في عمر 9 سنوات، حيث قدمت برامج للأطفال في إذاعة وتلفزيون الكويت، كما حصلت على لقب أفضل مقدمة برامج أطفال في مهرجان القاهرة عام 2000، وهي لم تتجاوز السابعة عشر.

