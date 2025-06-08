ملحم زين يشعل حماس متابعيه لأغنيته الجديدة.. "22"

ميرنا وليد - بيروت - أشعل الفنان اللبناني ملحم زين حماس متابعيه لاحدث اعماله الفنية و هي أغنية تحمل إسم "22"، حيث قام بطرح التيزر الرسمي للأغنية عبر حسابه الخاص، مشعلاً حماس متابعيه، إلا أنه لم يكشف اي تفصيل عن العمل، أو عن موعد طرحه.



و كام قد تلقى الفنان اللبناني ملحم زين وزوجته تماني البيض جائزة باسمه في الجامعة الأميركية في بيروت وذلك بسبب مساهمته في دعم الطلاب الموهوبين في الصرح التعليمي المهم في البلد وقد تسلم هذه الجائزة والد الفنان اللبناني السيد حسين زين وابنه علي ملحم زين الذي ظهر لاول مرة في الاعلام بعد فترة ابتعاد عن الاضواء.

جاء هذا الظهور ليؤكد على ان الاخبار التي انتشرت قبل فترة عن خطوبته ابن ملحم زين بعيدة عن الحقيقة وكان موقع الخليج 365 أول من نفاها خصوصا ان علي لا زال صغيرا في العمر اذ يبلغ 16 عاماً فقط.