إسم توم كروز في موسوعة غينيس للأرقام القياسية..هذا ما فعله في الهواء

ميرنا وليد - بيروت - في مغامرة جديدة تليق باسمه، دخل النجم العالمي توم كروز موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تنفيذه 16 قفزة مظلية مشتعلة، كجزء من تصوير فيلمه المنتظر Mission: Impossible – The Final Reckoning.



هذا الإنجاز غير المسبوق لم يكن مجرد عرض عضلات، بل لحظة مفصلية ضمن أكثر السلاسل السينمائية إثارةً خلال العقود الثلاثة الماضية.

وقبيل تنفيذ إحدى تلك القفزات المجنونة، نُسمع كروز وهو يتحدث إلى طاقم العمل قائلاً بجدية: "إذا انحرفت أثناء الاشتعال، فسأبدأ بالدوران والاحتراق. يجب أن أركل الكرة للخروج من الانعطاف، ثم أشتعل خلال عشر ثوانٍ فقط".

وأضاف قائلاً: "نحن لسنا متهورين. كل خطوة محسوبة بدقة. نحن أذكياء جداً في ما نفعله ولسنا مقامرين".

هذه القفزات الجريئة، التي تُنفذ وسط ألسنة اللهب، تمثل علامة الوداع المحتملة لشخصية "إيثان هانت" التي رافقت كروز طوال 29 عامًا. إذ يأتي هذا الجزء ليختتم رحلة طويلة من المطاردات، والمؤامرات، والمخاطر المذهلة، التي رسخت مكانة "مهمة مستحيلة" كواحدة من أعظم سلاسل الأكشن.

وفي مهرجان كان السينمائي، حين سُئل كروز عن مستقبله في السلسلة، اختار الغموض على الحسم، قائلاً بابتسامة تحمل أكثر مما تخفي: "أُفضل أن يراها الناس ويستمتعوا بها. لقد قضينا وقتاً رائعاً في صناعتها، وأتمنى أن تحظوا بالتجربة نفسها".

ثم ختم حديثه بإشارة مبطنة إلى ختام ملحمي: "استمتعوا بالفيلم... وتذكروا أن الذروة قد بلغت أقصى درجاتها في هذه اللحظة".