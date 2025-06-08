سيبيل بو شعيا تستعرض رشاقتها بملابس السباحة على الشاطئ

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الوصيفة الرابعة لـ ملكة جمال لبنان 2024 سيبيل بو شعيا في أخر إطلالة لها على متابعيها من خلال مقطع فيديو مميز شاركته معهم عبر حسابها الخاص،ظهرت فيها اثناء إستمتاعهل بأجواء صيفية على البحر، إستعرضت من خلالها رشاقة جسمها حيث كانت ترتدي مايوه جميل، و تركت شعرها المبلول منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت نشرت سيبيل بو شعيا، صورة لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها حين كانت طفلة، وذلك بمناسبة يوم الطفل العالمي، ولفتت الأنظار بملامح وجهها، التي لم تتغير كثيراً منذ طفولتها وحتى اليوم.
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