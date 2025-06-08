شكرا لقرائتكم خبر عن "ريستارت" يحقق 8 ملايين جنيه بثاني أيام عيد الأضحى.. والإجمالي يصل لـ 33 مليونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم ريستارت بطولة النجم تامر حسنى، أمس السبت، ثاني أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 8 ملايين و754 ألفًا و576 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 10 أيام عرض بالسينمات إلى 33 مليونًا و634 ألفًا و591 جنيهًا.

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.