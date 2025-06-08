شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر كلمات أغنية "ملامحنا" للكينج محمد منير قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

حصل ”الخليج 365” على كلمات أغنية "ملامحنا" للكينج محمد منير قبل طرحها بالأسواق، وهى من كلمات هالة الزيات ولحن أحمد زعيم وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وتقول كلمات الأغنية..

كل أما نصور

ملامحنا

مش دايما بنكون

هو إحنا

أوقات بنبان

نشبه روحنا

وأوقات نتغير

أوقات فى الصورة

نبان أهدى

وأوقات فـى اللمة

تبان وِحده

وأوقات ملامحنا

تبان باهته

وساعات بتنور

بس اللي يحير

هو إحنا

ليه تملي عيونا

بتفضحنا

والوقت اللي صحيح

فيه فرحنا

ليه عمره قصير

كل أما الدنيا بتجرحنا

كل أما نغير مطارحنا

بتتبدل تفاصيل ملامحنا

ما بقتش صورنا تفرحنا

ليه زي الأول

كل اما نطبطب على روحنا

بنحِن لذكرى بتدبحنا

و كل اما نلملم في جروحنا

قلوبنا بتتعوَّر

فيه ناس من نظرة بتلمحنا

وأول ما وجودها يريحنا

فجأه بتمشي و تاخد روحنا

فوق ما بنتصور

يُذكر أن محمد منير إنضم مؤخرا لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات لطرح أحدث ألبوماته معها، حيث قام بتوقيع العقد في حضور الرئيس التنفيذي للشركة سالم الهندى، وأسامة رشدى المدير التنفيذي للشؤون الفنية بالقاهرة، وقد أعرب الكينج محمد منير، عن سعادته بهذه الخطوة قائلاً: "سعيد جدا بانضمامي إلى روتانا، وأثق أن هذه الشراكة ستثمر عن أعمال تليق بجمهوري الحبيب في مصر والعالم العربي وأعد الجماهير بمفاجآت قريبة وسأكون دائما عند حسن ظنكم"."