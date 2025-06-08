شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يروج لأولى حفلاته بعد العودة من الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أحمد سعد عن حفله الغنائي المنتظر الذي سيقام يوم 13 يونيو الجاري، وذلك عبر منشور نشره على صفحته الرسمية على فيس بوك.

ويعد هذا الحفل أولى فعاليات الفنان بعد عودته من رحلة الحج، ونشر سعد بوستر الحفل الدعائي مرفقًا بتعليق: "أحمد سعد لايف يوم 13 يونيو بنادي الشمس.. جاهزين"، ما أثار تفاعلًا كبيرًا بين جمهوره، ومن المقرر أن يقدم الفنان خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وسط أجواء مميزة.

بوست أحمد سعد على صفحته

وفي سياق آخر نشر المطرب أحمد سعد عدة صور له من داخل المسجد النبوي وعلق عليها بكتابة: "الحبيب صلي الله عليه وسلم، لما يجمع الأحباب، استعدادًا إلى الحج" وقد ظهر في الصورة مع أحمد سعد الشيخ خالد الجندي، والشيخ رمضان عبد الرازق ودكتور سعد الدين الهلالي.

وكان دخل النجم أحمد سعد، فى وصلة هزار مع النجم تامر حسنى، على السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلم ريستارت، كما غنى أغنيته "إيه اليوم الحلو ده" وظل جميع الحضور يصفق له، وهو فيلم العيد الذي ينافس به تامر حسني في الموسم.

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثًا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.