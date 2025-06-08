شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تعود لمهرجان موازين بعد غياب 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل ختام مهرجان موازين في دورته الـ 20 التي تقام بدولة المغرب، يوم السبت 28 يونيو الجارى، وذلك بعد غياب عن آخر حفلاتها بالمهرجان منذ عام 2016 أي منذ 9 سنوات.



شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تجهز عدة مفاجآت وأغاني ستقدمها خلال المهرجان لتحتفي بهذا الجمهور التي ارتبطت به في حفلاتها السابقة، كما أن هذا الغياب الكبير سيكون دافعاً للفنانة شيرين عبد الوهاب أن تقدم حفلاً استثنائيًا لجمهور المغرب العريق.

وحققت شيرين عبد الوهاب نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضى بصوتها وأغانيها ما بين مسلسل "إخواتي"، الذى استخدم فيه المخرج محمد شاكر خضير عدة أغانٍ لها ضمن أحداث المسلسل، وهو ما خلق تفاعلا لجمهورها مع العمل فى لفتة لاقت استحسان مشاهدي العمل، خاصة مع وضع الأغاني فى قالب مميز، كما نجحت خلال الحملة الإعلانية التي شاركت فيها، وذلك بعد إحيائها أكثر من حفل ناجح منذ بداية العام الجاري، ما يبرهن على عودتها القوية، كما أنها مؤخرا تصدرت التريندات بعد تعليقها على الأعمال التي نالت إعجابها في دراما رمضان 2025.