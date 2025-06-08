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لحظات مؤثرة لابنة أسماء شريف منير احتفالاً بزواج والدتها

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  • لحظات مؤثرة لابنة أسماء شريف منير احتفالاً بزواج والدتها 1/4
  • لحظات مؤثرة لابنة أسماء شريف منير احتفالاً بزواج والدتها 2/4
  • لحظات مؤثرة لابنة أسماء شريف منير احتفالاً بزواج والدتها 3/4
  • لحظات مؤثرة لابنة أسماء شريف منير احتفالاً بزواج والدتها 4/4

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القاهرة - سامية سيد - شاركت أسماء شريف منير متابعيها عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، لقطات مؤثرة لابنتها لارا وهي تهنئها بمناسبة زواجها على أحمد شامل.

ونشرت أسماء شريف منير سلسلة من الصور العائلية التي تظهر ابنتها معها، حيث عبرت الفتاة عن فرحتها بهذه المناسبة السعيدة، وأظهرت الصور لحظات دافئة بين الأم وابنتها، وسط أجواء عائلية مفعمة بالمشاعر، ويأتي هذا الظهور بعد إعلان أسماء شريف منير زواجها على أحمد شامل، والذي لاقى ترحيبًا واسعًا من جمهورها.

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أسماء شريف منير  وابنتها 
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أسماء شريف منير  وابنتها 
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أسماء شريف منير  وابنتها 

احتفل الفنان شريف منير بزفاف ابنته أسما شريف منير، في حفل جمع الأهل والأصدقاء، وتخلل الاحتفال لحظات عاطفية، حيث وجّه الفنان الكبير كلمة مؤثرة لزوج ابنته، طالباً منه أن يكون سنداً لها في حياته

وقال شريف منير في فيديو تم تداوله خلال مراسم العقد: "أهم حاجة إنك تحتويها، لأن أسما تعبت وكافحت في حياتها، ووقفت جنبي كثيراً هي تعتبر أمٌّ لي، وهي اللي بتوجهني. مش طالب منك أي حاجة غير إنك تحتويها، لأني في يوم من الأيام همشي، وعاوز أبقى مطمئن عليها".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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