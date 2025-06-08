شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يعلن إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن بدء إجراءات انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة، وذلك رغم اعتراض بعض الأعضاء على إجرائها نظرًا للتكلفة المالية المرتفعة.

وأكد مصطفى كامل رفضه لتلك الآراء موضحًا أنه كلف الشئون القانونية بإعداد الجدول الزمني للعملية الانتخابية والتواصل مع كل الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات وبعد تقديم المقترح الكامل للجدول الزمني، وافق النقيب رسميًا على المضي قدماً في تنفيذ إجراءات الانتخابات.

وقال مصطفى كامل: "توكلت على الله ووقعت بالموافقة على كل ما جاء بالمقترح، إيمانًا بحق الجمعية العمومية في اختيار من يمثلها"، متمنيًا التوفيق لكل من يرى في نفسه القدرة على حمل الأمانة وخدمة أعضاء النقابة.

كما دعا النقيب أعضاء مجلس الإدارة لحضور جلسة القرعة العلنية، التي سيتم بثها على الهواء مباشرة، مشيرًا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية في حال تغيب أي من الأعضاء، بشرط اكتمال النصاب القانوني (النقيب + 6 أعضاء).

وفي السياق نفسه، كلّف الشئون القانونية بالتواصل مع الفنان أركان فؤاد لتمثيل الفنانة نادية مصطفى في جلسة القرعة، نظرًا لوجودها خارج البلاد.

وختم مصطفى كامل تصريحه بالتأكيد على التزامه بالعهد والقانون قائلاً: "سأظل محافظاً على العهد والوعد حتى نهاية فترة ولايتي بإذن الله، ولن أخالف القانون، فالعدل أساس المُلك".