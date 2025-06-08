شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يحيي حفلاً غنائيًا على مسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم هشام عباس، حفلاً غنائيًا على مسرح البالون بحضور جماهيرى كبير، وتفاعل الكل مع أجمل أغانى هشام عباس وذلك أمس السبت في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن سلسلة حفلات المسرح خلال أيام العيد.

انطلق الحفل بعرض قدّمه البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حيث قدم العرض المسرحي "نوستالجيا 90/80"، الذي أصبح مطلباً جماهيرياً بامتياز، لكونه يعيد زخم ذكريات الثمانينيات والتسعينيات بأسلوبٍ فنيٍّ شائق.الفقرة التي تولّى إخراجها الفنان تامر عبد المنعم، نجحت في نقل الجمهور إلى أجمل أيام الزمن الجميل، بمشاركة فرقة رضا للفنون الشعبية برئاسة الدكتورة إيناس عبد العزيز، وتصميم الرقصات لمحمد القذافي، بالإضافة إلى مشاركة فرقة بورسعيد تحت إشراف المصمم محمد أبو صالح.

وشملت الفقرة أيضًا: مادة فيلمية: شريف رضا ديكور: محمد جابر مكياج: إسلام عباس ملابس: رنا عبد الحميد موسيقى وتوزيع: محمد مصطفى مخرج منفّذ: أحمد شعراوي مشاركة مميزة من الفنانين محمد عمر وأحمد مصطفى.



هشام عباس هشام عباس



خالد جلال خالد جلال



فرقة رضا للفنون الشعبية فرقة رضا للفنون الشعبية



خالد جلال وسليم سحاب خالد جلال وسليم سحاب



تامر عبد المنعم تامر عبد المنعم

هشام عباس

وقدم هشام عباس باقة من أجمل أغانيه العاطفية وسط تفاعلٍ جماهيريٍ كبير، حيث غنّى مجموعةً من الأغاني المتنوّعة التي لاقت استحسان الحضور، ليختتم الحفل بتألق فني لافت.