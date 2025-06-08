فن ومشاهير

هشام عباس يحيي حفلاً غنائيًا على مسرح البالون

0 نشر
0 تبليغ

  • هشام عباس يحيي حفلاً غنائيًا على مسرح البالون 1/7
  • هشام عباس يحيي حفلاً غنائيًا على مسرح البالون 2/7
  • هشام عباس يحيي حفلاً غنائيًا على مسرح البالون 3/7
  • هشام عباس يحيي حفلاً غنائيًا على مسرح البالون 4/7
  • هشام عباس يحيي حفلاً غنائيًا على مسرح البالون 5/7
  • هشام عباس يحيي حفلاً غنائيًا على مسرح البالون 6/7
  • هشام عباس يحيي حفلاً غنائيًا على مسرح البالون 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يحيي حفلاً غنائيًا على مسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم هشام عباس، حفلاً غنائيًا على مسرح البالون بحضور جماهيرى كبير، وتفاعل الكل مع أجمل أغانى هشام عباس وذلك أمس السبت في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن سلسلة حفلات المسرح خلال أيام العيد.

انطلق الحفل بعرض قدّمه البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حيث قدم العرض المسرحي "نوستالجيا 90/80"، الذي أصبح مطلباً جماهيرياً بامتياز، لكونه يعيد زخم ذكريات الثمانينيات والتسعينيات بأسلوبٍ فنيٍّ شائق.الفقرة التي تولّى إخراجها الفنان تامر عبد المنعم، نجحت في نقل الجمهور إلى أجمل أيام الزمن الجميل، بمشاركة فرقة رضا للفنون الشعبية برئاسة الدكتورة إيناس عبد العزيز، وتصميم الرقصات لمحمد القذافي، بالإضافة إلى مشاركة فرقة بورسعيد تحت إشراف المصمم محمد أبو صالح.

وشملت الفقرة أيضًا: مادة فيلمية: شريف رضا ديكور: محمد جابر مكياج: إسلام عباس ملابس: رنا عبد الحميد موسيقى وتوزيع: محمد مصطفى مخرج منفّذ: أحمد شعراوي مشاركة مميزة من الفنانين محمد عمر وأحمد مصطفى.

Screenshot 2025-06-08 055220
 هشام عباس 
504910249_1133317215490207_1441968857762071506_n
خالد جلال 

 

504043752_1133315318823730_8516900450954408078_n
فرقة رضا للفنون الشعبية
497864031_1133320302156565_302565001592647087_n
خالد جلال وسليم سحاب 
504431344_1133320268823235_7903806307631138710_n
تامر عبد المنعم 
505194711_1133319892156606_429582113335390974_n

 هشام عباس 

وقدم هشام عباس باقة من أجمل أغانيه العاطفية  وسط تفاعلٍ جماهيريٍ كبير، حيث غنّى مجموعةً من الأغاني المتنوّعة التي لاقت استحسان الحضور، ليختتم الحفل بتألق فني لافت.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements