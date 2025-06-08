شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب الشعبي رضا البحراوي يوثق لحظات الذبح والفرحة بالعيد مع عائلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك نجم الغناء الشعبي رضا البحراوى، جمهوره أجواء عيد الأضحى المبارك، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، بسلسلة من الصور العائلية الدافئة، حيث ظهر مرتديًا الجلباب الشعبي برفقة أفراد عائلته خلال احتفالات العيد ونشر صور تظهره خلال لحظات ذبح الأضحية والاحتفال بالعيد في جو أسري.

وكتب البحراوي على الصور قائلًا: "أهلي هم كل شيء في حياتي"، معبرًا عن حبه العميق لهم، وأظهرت الصور تمسك الفنان بالتقاليد الشعبية الأصيلة، حيث ارتدى الجلباب الذي يعكس الهوية المصرية وتفاعل الآلاف من المتابعين مع الصور، معبرين عن إعجابهم بالجو العائلي الدافئ، ومشيدين بتمسك الفنان بقيم الأسرة والتقاليد في ظل انشغالاته الفنية.



رضا البحراوى وعائلته



رضا البحراوى وابنه



رضا البحراوى وعائلته



رضا البحراوى وزوجته