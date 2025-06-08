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المطرب الشعبي رضا البحراوي يوثق لحظات الذبح والفرحة بالعيد مع عائلته

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  • المطرب الشعبي رضا البحراوي يوثق لحظات الذبح والفرحة بالعيد مع عائلته 1/5
  • المطرب الشعبي رضا البحراوي يوثق لحظات الذبح والفرحة بالعيد مع عائلته 2/5
  • المطرب الشعبي رضا البحراوي يوثق لحظات الذبح والفرحة بالعيد مع عائلته 3/5
  • المطرب الشعبي رضا البحراوي يوثق لحظات الذبح والفرحة بالعيد مع عائلته 4/5
  • المطرب الشعبي رضا البحراوي يوثق لحظات الذبح والفرحة بالعيد مع عائلته 5/5

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القاهرة - سامية سيد - شارك نجم الغناء الشعبي رضا البحراوى، جمهوره أجواء عيد الأضحى المبارك، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، بسلسلة من الصور العائلية الدافئة، حيث ظهر مرتديًا الجلباب الشعبي برفقة أفراد عائلته خلال احتفالات العيد ونشر صور تظهره خلال لحظات ذبح الأضحية والاحتفال بالعيد في جو أسري.

وكتب البحراوي على الصور  قائلًا: "أهلي هم كل شيء في حياتي"، معبرًا عن حبه العميق لهم، وأظهرت الصور تمسك الفنان بالتقاليد الشعبية الأصيلة، حيث ارتدى الجلباب الذي يعكس الهوية المصرية وتفاعل الآلاف من المتابعين مع الصور، معبرين عن إعجابهم بالجو العائلي الدافئ، ومشيدين بتمسك الفنان بقيم الأسرة والتقاليد في ظل انشغالاته الفنية.

 

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رضا البحراوى وعائلته 
 
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رضا البحراوى وابنه 

 

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رضا البحراوى وعائلته

 

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رضا البحراوى وزوجته

 وكان قد كشف النجم تامر حسني في تصريحات لـ"الخليج 365" عن كواليس تعاونه مع المطرب الشعبي رضا البحراوي في أغنية فيلمه الجديد "ريستارت"، مؤكدًا أنه يكن له احترامًا كبيرًا ويعتبره من أبرز الأصوات الشعبية على الساحة.

وقال تامر: "رضا البحراوي فنان شعبي كبير، وبحبه من زمان، وكنا بنتكلم من فترة علشان نعمل حاجة سوا، ولما جات أغنية فيلم (ريستارت) حسيت إن صوته مناسب جدًا ليها، والحمد لله ربنا وفقنا، لأنه شخص جميل وصاحب صوت مميز".

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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