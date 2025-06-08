مسلسل فات الميعاد.. القصة والممثلون وموعد العرض

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 يونيو 2025 04:19 مساءً - يُعد مسلسل "فات الميعاد" بطولة الثنائي أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد، واحداً من أبرز المسلسلات المُرتقب عرضها خلال الأيام القليلة المُقبلة، ضمن "الأوف سيزون"، وينتمي إلى الدراما الاجتماعية، التي لا تخلو من الإثارة والتشويق، حيث يفتح ملفات شائكة عن العلاقة بين الأزواج، لاسيما فيما يتعلق بقضية العنف الزوجي. أبطال مسلسل فات الميعاد ويضم المسلسل، عدداً كبيراً من الفنانين من أجيالٍ فنية مختلفة، لعل أبرزهم أحمد مجدي، أسماء أبو اليزيد، أحمد صفوت، محمود البزاوي، محمد علي رزق، سلوى محمد علي، فدوى عابد، ولاء الشريف، محمد أبو داود، حنان سليمان، هاجر عفيفي، نانسي نبيل، مارتينا عادل، يوسف وائل نور، مصطفى خطاب، محمد السويسي، كريم أدريانو، محمد خميس وغيرهم، والعمل سينايو وحوار عاطف ناشد، إسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة.

قصة مسلسل "فات الميعاد" مسلسل "فات الميعاد" مكوّن من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول زوجة تطلب الانفصال عن زوجها بعد استحالة استمرار العلاقة بينهما، لكن هذا الطلب لا يبقى مجرد لحظة عابرة، بل يتحول إلى نقطة فاصلة تشعل سلسلة من الأحداث المتلاحقة، وتلقي بظلالها على حياة الأبطال كافة، حيث تتكشف الطباع الخفية، وتخرج مشاعر مكبوتة، وسط صراع مشحون بالحب، والخذلان، والشجاعة، والخوف، وسط أجواء مليئة بالإثارة والتشويق والمشاعر الإنسانية المؤثرة. قنوات ومواعيد عرض مسلسل فات الميعاد ومن المُقرر أنّ يُعرض مسلسل "فات الميعاد"، عبر قناة "دي إم سي" و"دي إم سي دراما" وكذلك منصة "واتش إت"، حيث أعلنت الأخيرة عن استعدادها لإطلاق أولى حلقات العمل اعتباراً من يوم الجمعة المقبلة، الموافق 13 يونيو، وذلك بالتزامن مع انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025.

مشاركات درامية سابقة للثنائي أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد جديرٌ بالذكر، أن الفنان أحمد مجدي تواجَد في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "أثينا"، وجاءت أحداث المسلسل في إطار الدراما النفسية، التي تناولت تأثير تطوُّر التكنولوجيا على المجتمع؛ خاصة جيل الشباب.

كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرّض لنوع من أنواع التلاعب، سواء أكان بشرياً أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر؛ فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة؛ فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

من ناحية أخرى، كانت آخر مشاركات أسماء أبو اليزيد في الدراما، من خلال مسلسل "النُص"، وتدور قصته حول شخص يُدعى (عبدالعزيز النُص) ويتحول من مجرد نشال سيّئ السمعة إلى بطل شعبي، وذلك بعد تأسيسه حركة مقاومة وطنية ضد الاحتلال الإنجليزي، وينضم لها العديد من الأشخاص من مختلف أطياف المجتمع.

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