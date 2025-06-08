هنا الزاهد: بحب تامر حسني على المستوى الشخصي والعملي

تعاون تامر حسني وهنا الزاهد

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فيلم ريستارت

View this post on Instagram A post shared by Hannah El-Zahed (@hannahelzahed)

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 يونيو 2025 02:54 مساءً - تحدثت الفنانةعن تعاونها مع الفنانمؤخراً، في فيلم، وأشارت إلى أنها تستمتع بالعمل معه منذ أول عمل جمعهما، مسلسل فرق توقيت.وقالت هنا الزاهد خلال تصريحات تليفزيونية: "أنا بحب تامر حسني على المستوى الشخصي والعملي جداً، هو إنسان ممتع في الشغل وحبيت جداً الأعمال اللي علمتها معه بداية من مسلسل فرق توقيت في 2014، وكان بينا مشاهد ارتجالية كتيرة في فيلم ريستارت".وكشفت هنا الزاهد، أكتر نصيحة عن الحب تكرهها، وقالت: "أغرب نصيحة اتقالت لي عن الحب هي التُقل، مش مقتنعة إني لازم أتقل مع اللي بحبه، عشان بحب العفوية مش إني أفكر وأتقل ومش بحب التخطيط والإرهاق".فيلم "ريستارت" بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد علي. وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.قصة فيلم "ريستارت" تدور حول محمد، مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميدية بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

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